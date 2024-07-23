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Вторник, 23 июля 2024, 17:31 мск

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Выплаты участникам СВО защитят от списания по долгам

Сегодня Госдума приняла в окончательном чтении закон, который защитит от списания по долгам денежные выплаты гражданам в связи с их участием в боевых действиях, контртеррористических операциях, боевых заданиях, в том числе за пределами России, а также в связи с выполнением задач по отражению вооруженного вторжения на территорию России и провокаций на приграничных территориях.

«Недопустимо, чтобы средства, которые солдат или офицер получает, защищая нашу страну и граждан, включались в конкурсную массу и изымались при банкротстве. В настоящее время уже действует ряд исключений: нельзя забрать у человека единственное жилье, выплаты в размере прожиточного минимума, алименты и другое. Будет справедливо распространить эту норму на выплаты участникам СВО и других военных операций», – пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Елена Володина

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