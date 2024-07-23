«Кому тяжело, пускай ищет работу полегче»: спикер Госдумы раскритиковал правительство за «борьбу» с миграционной проблемой

Правительство РФ, вместо решения миграционных проблем, занимается только мониторингом ситуации и зачастую больше ставит «палки в колеса». Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие заявления сегодня прозвучали на пленарном заседании Госдумы при рассмотрении законопроекта о выдворении нелегалов из России. Оказалось, что профильные представители кабинета министров проигнорировали Госдуму. В этой связи нижняя палата парламента приняла решение обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием навести порядок.

При рассмотрении законопроекта во втором чтении депутат от КПРФ Михаил Матвеев обратил внимание, что в документе «много правильных вещей», однако не решены проблемы, которые «вызывают наибольшее возмущение». В частности, парламентарий предложил 16 поправок, которые касаются решения бытовых конфликтов, агрессии мигрантов и их неуважения россиянам.

В связи отрицательным заключением правительства профильный комитет отклонил предложение Матвеева. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отозвать поправки, чтобы в дальнейшем рассмотреть из в качестве отдельных законопроектов, но в присутствии представителей правительства, которые пояснили бы депутатам, почему они против. «Если бы были решения со стороны министерств и правительства, думаю, что большинство депутатов поддержали бы эти поправки, даже если бы вы (профильный комитет) были против… У нас получается так, что практически все инициативы принадлежат депутатам, но все у нас радеют за решение вопроса, а виноваты – депутаты. Поэтому давайте спросим с тех, кто обязан этим заниматься. У нас есть уполномоченные органы в сфере трудовой миграции? Кто? Министерство труда. Кто отвечает за миграционную политику в сфере регистрации мигрантов и выдворения? МВД…» – подчеркнул Володин.

«Высылать надо тех, кто нарушил наши законы. Не надо пускать тех, кто не знает языка, не уважает наши традиции, не уважает культуру. Вот исходя из этого надо наводить порядок и принимать решение. Тогда будет все нормально. Как это сделать? Давайте искать решение… А переваливание ответственности и интриги ни к чему, потому что люди ждут результата… Приглашайте на системной основе представителей ведомств, которые отвечают за эту сферу. Она очень болезненна. Она крайне важна. Мы должны принимать решения взвешенные, аргументированные, но эффективные – снимать проблемы, которые существуют, и заставлять работать тех, кто хочет подменить это демагогией и лозунгами», – констатировал спикер Госдумы.

Обсуждение продолжилось при рассмотрении законопроекта в третьем чтении. Глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что документ «дался тяжело», и от начала и до конца разработан депутатами, а не профильными министерствами. «Иногда правительство ставит больше палки в колеса, чем сопровождает эту нашу работу», – заявил он.

Глава рабочей группы Госдумы по вопросам миграции, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая пояснила, что депутатами проведен глубокий и системный анализ, который послужил основой не только этого законопроекта, но и ряда других, которые Госдуме ещё предстоит рассмотреть.

«Совершенно справедливо ставит вопрос Вячеслав Викторович: а кто должен был инициировать эти вопросы? Разве не те, кто обеспечивают реализацию этих полномочий? Чтобы закон был не просто принят, но и обеспечен… Нужно именно потребовать изменений в постановление правительства РФ в части организации тех приемников и распределителей, которые существуют для содержания этих лиц и для обеспечения процедуры выдворения», – заявила Яровая.

«Инициатива парламента гораздо серьезней того плана мероприятий, который предложен правительством в 42 пункта. Их требуется вообще рассмотреть очень внимательно, потому что 42 пункта – наполовину это сплошные мониторинги. Коллеги в правительстве, нужно уже не мониторингом заниматься, а реальным решением вопросов», – констатировала Яровая.

Комментируя это заявление, Володин поддержал решение принять постановление Госдумы с обращением к председателю правительства, а также сообщил, что повысил статус рабочей группы Яровой до комиссии. «Поручить Ирине Анатольевне ее возглавить и нас информировать ежемесячно о проводимой работе, участии в этой комиссии министерств, ведомств» – отметил он.

При этом спикер Госдумы обратился к представителям правительства: «Кому тяжело, пускай ищет работу полегче, но, если должность занял, дери решай задачу, не показывай пальцем на парламент».

«Конечно, правительство должно сформулировать предложения в этой сфере. Сейчас этим занимаются депутаты. Матвеев 16 поправок написал… вот он работал. А где профильное министерство? Поэтому давайте спрашивать с тех, кто должен заниматься», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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