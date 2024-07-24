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Среда, 24 июля 2024, 15:04 мск

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«Абсолютно живодерская идея»: в Госдуме оценили новую инициативу «Единой России»

Фото из архива официального сайта Госдумы РФ

Абсолютно живодерской является инициатива «Единой России» о взыскании с россиян долгов по ЖКХ через нотариусов. Об этом сегодня заявил лидер «Справедливой России – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов.

Политик обратил внимание на повышение тарифов ЖКХ с 1 июля. «Буквально через несколько дней наши граждане получат платежки. В лучшем случае, они увидят повышение от 500 до тысячи рублей, а в некоторых регионах значительно больше», – констатировал он, выступая на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

В этой связи Миронов подверг критике инициативу фракции «Единая Россия» о взыскании долгов граждан по услугам ЖКХ через нотариусов. «На сегодняшний день эти долги составляют ни много ни мало 1,8 трлн рублей. Так вот инициатива «Единой России» взыскивать не через суды, как сейчас, а через нотариуса, чтобы нашим гражданам «веселей» жилось. Считаю, что абсолютно живодерская поправка, живодерское предложение», – подчеркнул он.

«Вместо того, чтобы наказывать людей, нужен антикоррупционный аудит всей структуры ЖКХ и обязательно нужно возвращать всю структуру ЖКХ из частных рук под государственный контроль. Это будет действенно и абсолютно правильно», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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