Опасный закон или будет порядок? Госдума утвердила наказание за гаджеты в зоне СВО

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором и третьем чтениях законопроект о причислении к грубым дисциплинарным проступкам наличие у военнослужащих в зоне СВО бытовых технических средств, которые позволяют хранить или пересылать через Интернет видео, фото и данные геолокации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения на пленарном заседании Госдумы разгорелась дискуссия по поводу того, является ли этот документ опасным или это просто наведение порядка в войсках.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Марина Ким обратила внимание, что смартфоны и планшеты являются неотъемлемой частью боевого управления. «Это разведка, управление, корректировка, видеофиксация. Если мы сегодня не в состоянии обеспечить всю армию специальной линейкой планшетов и мобильников, то считаем ненужным ограничивать, запрещать или отбирать то, что сегодня есть у бойцов. Фактически этим мы их лишаем шансов не только на то, чтобы победить, но и на то, чтобы просто выжить. Нужно дать бойцам то, что нужно, а не отбирать и карать за то, что есть», – полагает она.

«Предложенный законопроект считаем опасным. Разграничить использование телефонов для личных целей и для боевых в условиях современных боевых действия считаем невозможным. Это подтвердили командиры, которых мы опрашивали. Если принять поправку в том виде, как она есть сейчас, то фактически посадить на гауптвахту на 10-15 суток, как предлагается, можно едва ли не весь личный состав российской армии, а то и командный состав, который находится в зоне СВО», – заявила Ким, обратившись к профильному комитету с вопросом: «Кто и как будет определять, пользовался боец в личных или боевых целях?».

В ответ глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не смог сдержать улыбку, сообщив, что военнослужащие «уже работают в запрете» гаджетов, а документ направлен на «наведение порядка». По его словам, документ нужен для безопасности, а прочие трактовки – «от лукавого».

Член комитета генерал-полковник Виктор Заварзин со своей стороны призвал относиться «очень серьезно» к средствам связи на передовой. «Помните, был тяжелейший случай, когда по сигналу был нанесен удар и погибло большое количество военнослужащих. Это очень серьезно, задумайтесь все», – подчеркнул он.

Тем не мнее, Депутат от ЛДПР Алексей Журавлев полагает, что будет «очень много непоняток» в вопросе применения этой нормы военной полицией, что может привести к «злоупотреблениям» в этой сфере.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин также высказал тревогу, что «гражданским законом пытаемся регулировать военные вопросы» и даже обсуждением этого Госдума может вызвать «ненависть к власти» военнослужащих при неправильном регулировании вопроса.

Комментируя все высказывания, замглавы комитета по обороне, Герой России Андрей Красов пояснил, что обсуждаемая норма была принята в 2019 году в виде федерального закона, на основании которого был издан указ президента РФ в 2020 году.

«Это изменение в дисциплинарный устав, где были добавлены два грубых дисциплинарных проступка. А что касается этого законопроекта, коллеги, нам Генпрокуратура как раз сказала не допускать отсылочных норм к тем или другим законопроектам, а конкретно указать эти два пункта из дисциплинарного устава и два пункта из базового федерального закона о статусе военнослужащих, что мы и сделали», – уточнил он.

В итоге пакет законопроектов был принят в окончательном чтении. В частности, документ позволяет назначить дисциплинарный арест за нарушение запрета на использование гаджетов в невоенных целях.

Москва, Мария Соколова

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