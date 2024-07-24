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Дождались: лекарства в России начнут продавать в участковых больницах

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла закон о праве участковых больниц продавать лекарства в небольших населенных пунктах, где нет стационарных аптек. Предлагаемые изменения призваны решить проблему обеспечения медикаментами жителей отдаленных поселков с населением до 20 тысяч человек.

Как пояснил заместитель председателя комитета госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев, до последнего времени действовало только разрешение о розничной продаже лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах. «Однако медицинские организации, в том числе и участковые больницы, пока такой возможности не имеют. Этот законопроект направлен на предоставление права розничной продажи лекарств участковым больницам и медицинским организациям в населенных пунктах, где нет стационарных аптек», – уточнил он.

Законопроектом также оговаривается, что «реализацию препаратов будут осуществлять люди с медицинским образованием, прошедшие определенные курсы переквалификации».

Москва, Елена Володина

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