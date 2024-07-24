«Противоречит здравому смыслу...» КПРФ готовит иск в Конституционный суд по поводу резкого повышения госпошлин на правосудие

Принятый накануне большинством депутатов «Единой России» законопроект по повышению госпошлин в 20-50 раз противоречит здравому смыслу и ограничивает право россиян на правосудие. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, фракция КПРФ готовит обращение в Конституционный суд для оценки соответствия этого повышения Основному закону страны.

«Конец каждой сессии в Думе ознаменовывается не только хорошими законами, но и попытками внести разного рода такие хитрые изменения, которые коснулись, например, государственной пошлины. Напомню, что в первом чтении вопрос вообще не содержал никакого упоминания про госпошлину. Только во втором чтении поправками правительства РФ, что странно, обычно это делается через подконтрольных депутатов, был внесен целый огромный раздел. Из 56 страниц первоначальный законопроект превратился в 160 страниц. То есть – был увеличен в три раза», – пояснил Куринный.

Парламентарий также обратил внимание, что увеличение госпошлин в 20-50 раз обосновали «некой компенсацией» за отсутствие индексации платежа с 2005 года и его возвратом в случае выигрыша дела. «Это все доводы, которые вчера правительство через депутата [главe комитета Госдумы по бюджету Андрея] Макарова пыталось довести до депутатов Госдумы. На самом деле, «от лукавого» все эти доводы. Во-первых, МРОТ с 2005 года – с момента, как госпошлины не менялись, вырос в 5 раз, а госпошлины – в среднем, 50 раз. У Минфина и правительства, в данном случае, совершенно разные подходы к росту МРОТ и, соответственно, госпошлины», – уточнил Куринный.

«Дело в том, что 5 тысяч (рублей) – это обращение с простым иском, 3 тысячи – то же самое обращение простого гражданина. Это далеко не 300 рублей, которые были до этого. Плюс апелляция – ещё 4 тысячи, плюс кассация – 5 тысяч, плюс надзор – 7 тысяч. Чтобы полностью пройти судебную процедуру, надо обладать «приличными» деньгами и доказать свою правоту. К большому сожалению, большинство наших граждан таких свободных денег, чтобы спокойно обращаться в суд и защищать свои права, не имеют. А значит – мы это расцениваем, как классовый подход к ограничению права людей на правосудие, которое гарантировано, кстати, 46 статьей Конституции РФ», – подчеркнул депутат.

При этом парламентарий обратил внимание, что «круг тех, кто мог обратиться и так был сужен до этого». «Несколько лет назад право обратиться с судебным иском осталось только у юристов или у человека, имеющего юридическое образование. Теперь мы это еще дополняем «приличными» госпошлинами. И, естественно, что значительная часть наших граждан будут отрезаны от правосудия как такового. Это совершенно неправильно», констатировал он.

«Конституционный суд своими решениями 1996 – 1999 года уже признал неконституционным этот резкий кратный рост налоговой нагрузки либо выплаты в соцфонды по некоторым категориям. По сути, госпошлина – это тот же квазиналог и её многократный – 10-30-кратный рост точно также противоречит этой логике решения Конституционного суда», – отметил Куринный.

«В настоящее время мы будем проводить работу по обращению в Конституционный суд для того, чтобы доказать, что то, что принято было вчера силами «Единой России», оно противоречит Конституции, здравому смыслу и отрезает наших граждан, особенно с невысокими доходами, от правосудия, фактически, ограничивая это самое правосудие», – заключил Куринный.

Москва, Мария Соколова

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