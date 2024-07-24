РАН проверит школьные учебники на соответствие: Госдума наконец-то приняла закон

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в третьем чтении поправки в федеральные законы «Об образовании в РФ» и «О Российской академии наук…», которые предполагают участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий.

Как пояснили пресс-служба Госдумы, речь идет об учебниках, которые включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального, основного и среднего общего образования. Сейчас такую экспертизу проводит Минпросвещения РФ.

Ожидается, что члены РАН будут проверять содержание пособий на научную обоснованность. «Российская академия наук является главным экспертным органом в стране. Включение РАН в процесс экспертизы школьных учебников позволит навести порядок в этой сфере: проверить содержание на достоверность и соответствие современным научным знаниям, исправить ошибки и опечатки, выявить, насколько успешно усваивают материал школьники», – пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов.

По его мнению, особенно важно проработать материалы учебных пособий по математике, физике, химии, биологии.

«В школе формируются основы для подготовки инженерных и научных кадров. На этих учебниках сегодня мы воспитываем целые поколения школьников, которым предстоит в будущем принимать решения по достижению технологического суверенитета и технологического лидерства России», – подчеркнул Кононов.

Москва, Елена Володина

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