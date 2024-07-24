Госдума разрешила петь и слушать военные песни в День Победы

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект, позволяющий сохранить для граждан России возможность исполнять и слушать военные песни в День Победы и другие памятные даты.

Как пояснила вице-спикер Госдумы и соавтор документа Ирина Яровая, «песни, как и памятники, – это отражение событий, эмоций и той исторической правды, которые формировались многими поколениями». «Ограничение доступа к ним, как разрушение памятников, является действием, нарушающим главный принцип преемственности поколений: защиту исторической правды», – сказала она.

По словам Яровой, в законе сформулированы четкие основания: это законным образом обнародованные до 1991 года произведения. «Это произведения, которые имеют вполне ясную и четкую тематику, когда речь идет о некоммерческом исполнении: не [об] извлечении прибыли, а о действиях, объединяющих наш народ и демонстрирующих и подтверждающих наше отношение к Великой Отечественной войне и к подвигу наших солдат. Наша задача была найти соединение подходов соблюдения авторского права и обеспечения законных прав и интересов граждан Российской Федерации и многих других стран», – уточнила Яровая.

Кроме того, как подчеркнула вице-спикер Госдумы, данный законопроект «является отражением новой нормы Конституции Российской Федерации, которая гласит, что граждане России единодушно объединены в защиту исторической правды».

Москва, Елена Володина

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