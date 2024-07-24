«Блюдут власть для богатых…» В Госдуме раскрыли суть политики Минфина и Минэкономразвития РФ

Политика министерств финансов и экономического развития РФ рассчитана на защиту интересов богатейших россиян, но при этом вредит развитию страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. По его оценке, в этой логике выстроена и недавняя налоговая реформа.

«Налоговая реформа так называемая, хотя мы ее таковой не считаем… Наконец-то не побоялись хотя бы произносить прогрессивную шкалу (НДФЛ) до 22%, хотя обещали 25%... Есть экспертно-аналитическое заключение, что, если даже 30% сделать, то мы бы собрали 5 трлн (рублей). Этого было бы достаточно, чтобы запустить деньги на реальную модернизацию и импортозамещение. Но у нас 167 тысяч богатых. Какую тенденцию подтверждает налоговая реформа? Она подтверждает в принципе классовый подход – богатые сформировали для себя институты власти, и они четко блюдут, в частности, Минфин, их интересы», – заявил Коломейцев.

При этом парламентарий обратил внимание на минимальный размер оплаты труда (МРОТ). «МРОТ у нас не соответствует реальности… У нас в стране лучшая лаборатория по потребительской корзине и МРОТ в Академии госслужбы при президенте. Вот они 4 года назад, подчеркиваю, сделали расчет, что МРОТ должен быть 32 тысячи (рублей). А у нас сегодня 19 242 и говорят, что это очень много. Те, кто ходит в магазин и получает как все, – они прекрасно понимают, что это совсем не тот МРОТ, на который можно прожить, одеться, обуться, поучиться, полечиться и культурно развиться. Мы вносили 6 законов о МРОТ. Ну вы ж видите, президент повелел на 18% повысить, до этого нам отвечали – денег нет, дома не ночевал, нельзя поднимать… Как только президент сказал, оказывается, можно на 18%. Наверное, мы слишком много на президента взваливаем обязанностей. Наверно, уполномоченным институтам, таким как Минэкономразвития, Минфин, у которых есть прикладные институты типа МИФИ с самыми точными расчетами, и все-таки думать, как нам поднимать экономику и благосостояние людей», – пояснил парламентарий.

«50 млн граждан из 75 работоспособных имеют кредиты. 30% от этих 50-ти имеют 3 и более кредитов. 8 млн имеют кредиты в микрофинансовых организациях. Глубоко уверен, что человек, имеющий 3 кредита, никогда их не заплатит. То есть – это люди на пути к банкротству. Поэтому кредитно-денежную политику необходимо менять», – подчеркнул депутат.

«Пора с президента нагрузку снимать, а уполномоченным органам, вместо бесконечных форумов, заняться делом и к нулевому чтению бюджета привести в порядок – отложенный спрос, повысив МРОТ, побольше денег на инвестиции направить, потому что если государство не вкладывает, ни один предприниматель не заморозит на 3-5 лет большие суммы денег при такой кредитно-денежной политике», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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