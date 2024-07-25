Госдума призвала страны мира осудить парламент Израиля за отказ Палестине в государственности

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла заявление с осуждением позиции парламента Израиля, который выступил против создания палестинского государства. Депутаты Госдумы призывают парламенты государств мира и международные организации осудить позицию Кнессета.

По мнению Госдумы, Кнессет грубо нарушает принципы и нормы международного права, составляющие основу ближневосточного урегулирования, а также многочисленные юридически обязывающие резолюции Совета Безопасности ООН, провозгласившего в качестве решения палестинской проблемы создание двух суверенных государств – Израиля и Палестины. «Тем самым израильские депутаты, представляющие крайне реакционное и воинственное крыло израильского парламента, перечеркивают многолетние усилия мирового сообщества по установлению мира и спокойствия на Ближнем Востоке, ключевым фактором которых является справедливое решение палестинской проблемы», – подчеркивается в заявлении.

«В израильском парламенте пытаются нивелировать возрастающую в мире поддержку законных требований палестинского народа, снизить решимость сторонников справедливого урегулирования на Ближнем Востоке эффективно противостоять израильской агрессии, гуманитарной катастрофе, количество жертв среди мирного населения. Подавляющее большинство стран – членов Организации Объединенных Наций (147 из 193) уже признали государственность Палестины. Только в 2024 году 9 стран, включая ряд западных союзников американо-израильского альянса, официально признали Государство Палестина. Нет сомнений, что число этих стран будет увеличиваться и поддержка палестинского народа будет возрастать», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, 18 июля Кнессет принял заявление против создания Палестинского государства. За его принятие проголосовали 68 из 120 депутатов израильского парламента.

Москва, Мария Соколова

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