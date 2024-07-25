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Четверг, 25 июля 2024, 14:10 мск

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«Патриотично»: в Госдуме торгуют винами из вражеских государств

В Госдуме торгуют «запрещенными» европейскими винами. Как пишет телегам-канал Shot, депутаты могут насладиться напитками загнивающего Запада, который сами же и ругают почти каждый день.

Как отмечается, приобрести алкоголь можно только с собой и только под заказ. В меню самые разные напитки: от водки до вина, в том числе из недружественных стран. Например, итальянское Priara Pinot Grigio и французское Baron du Brassard.

Купленную бутылку отдадут через два рабочих дня. «Кстати, бутылки с алкоголем в Госдуме стоят немногим дороже, чем в обычном магазине. В среднем депутатам придётся переплатить около 100 рублей, – уточняется в публикации.

Москва, Елена Володина

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