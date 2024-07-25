Открываем шлюзы для вывода капитала на Запад? Госдума приняла законопроект о допуске иностранных банков в Россию

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который открывает доступ на отечественный финансовый рынок филиалов иностранных банков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения документа некоторые парламентарии высказали опасения, что таким образом Россия поступается собственным суверенитетом в банковской сфере в пользу недружественного Запада.

В частости, об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин. В ходе дискуссии парламентарий обратил внимание, что даже в 1990-е годы предлагаемые нормы не позволялись, «исходя из соображений финансового суверенитета». «Правильно ли я понимаю, что сейчас, в условиях вторичных санкций мы поступаемся интересами финансового суверенитета ради того, чтобы иметь расчеты? И второе. О какой конкуренции российских банков идет речь, когда наши банки заведомо не смогут конкурировать с южными, восточными, не говоря о западных (банках), просто по своим масштабам, по своей эффективности?» – отметил он.

«Разрешено для физлиц осуществлять расчеты даже без открытия банковских счетов, в том числе, осуществлять расчеты в электронных деньгах, в которые входят крипто-валюты. То есть мы просто открываем все шлюзы для вывоза капитала на Запад и гордимся этим?» – обратился Делягин к представителю Центробанка.

Комментируя эти высказывания, замглавы Банка России Алексей Гузнов подчеркнул, что «ни долей финансового суверенитета в рамках этого законопроекта мы не поступаемся». «Регулирование филиалов будет осуществляться в достаточно жесткой форме, включая правила по банкротству, и они специально вводятся, специально предлагаются. Будут обеспечены как достаточно высокие требования на входе, так и текущий надзор, включая нормативы и текущие проверки», – пояснил он.

«Что касается остальных вопросов, хотел бы обратить внимание, что электронные денежные средства и крипто-валюта – это все-таки две разные сущности и они несопоставимы. И в отношении крипто-валют существует отдельный трек – вчера он обсуждался на пленарном заседании в рамках законопроекта по поправкам к закону о цифровых валютах. Там предполагаются регулирование трансграничных расчетов», – уточнил Гузнов.

Отметим, что принятый сегодня Госдумой законопроект позволяет иностранным банкам открыть не более одного филиала на территории РФ. Документ определяет порядок его аккредитации и получения лицензии ЦБ, а также перечень операций и сделок.

В частности, филиал не вправе осуществлять банковские операции и сделки с физлицами, в том числе, индивидуальными предпринимателями. Исключение сделано для переводов средств без открытия банковских счетов и купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Причем, в последнем случае купля-продажа иностранной валюты допускается только для переводов средств без открытия банковских счетов. Кроме того, филиалам запрещено привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады до востребования и на определенный срок, в том числе, в драгоценных металлах. Им будет также запрещено доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договорам с физическими и юридическими лицами.

Москва, Мария Соколова

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