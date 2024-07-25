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Четверг, 25 июля 2024, 18:03 мск

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Спикер Госдумы недоволен минимальным числом авиарейсов на Кубу

Сегодня в ходе пленарного заседания Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поднял вопрос о расширении числа прямых авиаперелетов из России на Кубу. По его словам, эта тема обсуждалась в ходе его рабочего визита в островную республику.

«Для сведения: на Кубу летает два рейса в неделю, [на] Сейшелы – три раза в неделю, [в] Тайланд – ежедневно, [на] Шри-Ланку – три раза в неделю. Это я привел рейсы, которые по протяженности приблизительно одинаковые», – обратил внимание Володин (цитата по сайту Госдумы).

Председатель Госдумы в этой связи предложил пригласить в парламент министра транспорта, чтобы обсудить этот вопрос. Также Володин поручил взять этот вопрос на контроль. «И Куба выиграет от этого, и мы их поддержим. А самое главное: граждане от этого выиграют», – пояснил он.

Предполагается, что в августе после завершения весенней сессии Государственной Думы, планируется проведение двух расширенных заседаний Совета нижней палаты парламента с участием профильных министров. На обсуждение вынесено два вопроса, один из которых касается повышения стоимости авиабилетов, другой – проблемы детского летнего оздоровительного отдыха.

Москва, Елена Володина

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