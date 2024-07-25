В Госдуме рассказали, когда и при каких условиях будут разблокированы Instagram* и другие запрещенные соцсети

Разговор о разблокировке запрещенных в России соцсетей, в том числе, запрещенных Instagram* и Facebook* может начаться сразу после удаления ими противоправного контента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в Госдуме глава комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн при рассмотрении закона о запрете рекламы на сайтах запрещенных в РФ организаций. По его словам, с начала прошлого года на этих ресурсах было размещено рекламы на более 3 млрд рублей.

Вопрос о разблокировке Instagram* поднял глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Сегодня наши пользователи в России, в том числе, и представители органов госвласти, местного самоуправления, депутатского корпуса через VPN все равно активно этим пользуются и порой единственная возможность донести информацию о нашей стране, о нашей позиции до международной аудитории, это как раз использование и Instagram*, и Facebook*, и других ресурсов… Что нужно сделать, какие перспективы легализации работы этих соцсетей в России?» – обратился Нилов к Хинштейну.

В ответ глава комитета Госдумы по информполитике подчеркнул, что пока запрещенные соцсети не удалят у себя противозаконные материалы, «ни о какой разблокировке разговора идти не может». «Суммарно за прошлый год и 5 месяцев текущего года было размещено российскими рекламодателями рекламных материалов в этой сети Instagram* на общую сумму более 3,1 млрд рублей… Хочу обратить внимание, что изначально решение об ограничении доступа, блокировки сетей принимались именно в связи с отказом в удалении противоправного контента неполитического характера… Как только удалят этот запрещенный во всем мире криминальный контент, сразу же разговор о разблокировке может быть начат», – пояснил он.

При этом Хинштейн отметил, что в целом за прошлый год рекламодателями на запрещенных в РФ ресурсах «было направлено рекламы на сумму более 2 млрд рублей». «За 5 месяцев текущего года почти 2,5 млрд рублей направили наши рекламодатели для размещения рекламы на запрещенных сетях. Надо понимать, что за счет этого зарабатывают сами сети, которые эту прибыль, выручку далее используют в своей деятельности и своей борьбе против России. По сути получается, что наш российский рекламодатель, пусть не напрямую, опосредовано через одно касание оплачивает впрямую войну, ведущуюся против России», – подчеркнул депутат.

«С удивлением узнал, что на одном ресурсе, не хочу его называть, заблокированном еще аж в 2017 году, за 5 лет до начала СВО, ресурс, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения… Даже на этом ресурсе 38 рекламных креативов было размещено и рекламодателями выступают, в том числе, крупнейшие банки, крупные коммерческие структуры. За период с января по июль 15 креативов на этом порнографическом, нетрадиционно сексуально ориентированном ресурсе», – добавил Хинштейн.

Москва, Мария Соколова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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