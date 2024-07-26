Выборы президента США: кто из кандидатов предпочтительней для России?

Для России не имеет значения, кто станет новым президентом США, главное – чтобы это устраивало американцев. Такое мнение высказал замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, если выбирать между Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, то с первым можно хотя бы разговаривать.

«Трамп не уклонялся от контактов. С [президентом Джо] Байденом был всего лишь один контакт в 2021 году в Женеве и на этом все закончилось. А с Трампом всё-таки контакты были, хотя это был президент, который ввел против России максимальное количество санкций. Тем не менее, он человек, который не боится вести прямой разговор», – пояснил Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сенатор полагает, что в случае избрания Трампа на президентских выборах в США в ноябре, контакты между Россией и США возобновятся. «Но это не значит, что отношения улучшатся, и это не значит, что мы болеем за Трампа, чтобы он обязательно победил. Главное – чтобы американцы выбрали того, кого они хотят видеть главой Белого дома», – подчеркнул Джабаров, заключив, что «демократы при такой кандидатке, как Харрис, не должны переиграть Трампа».

Москва, Мария Соколова

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