Милонов предложил еженедельно проверять депутатов, чиновников и артистов на наркозависимость

Замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выступил с инициативой еженедельно проверять депутатов и чиновников, как и других публичных людей, в том числе артистов, на наркозависимость. Парламентарий считает, что это не болезнь, а «преступное увлечение», к которому надо вырабатывать «нулевой уровень толерантности». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом политик сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Необходимо частым гребнем пройтись по нам всем в плане употребления наркотиков. Любые публичные выступления любого артиста, если он наркозависимый, должны быть поставлены под запрет. Хочешь выступать – проходи тест на наркотики… То же самое касается всех органов власти», – заявил Милонов.

По его мнению, нельзя не допускать людей с зависимостью даже до статуса кандидата в депутаты. «Нужно брать не какие-то липовые справки из диспансера, в котором никто не стоит на учете, а просто реально проверять каждую неделю, как сейчас на COVID. Хочешь в депутаты баллотироваться? Вот тебе независимая госкомиссия во главе с офицером ФСБ… Если есть признаки какой-то наркотической зависимости или употребления, повторный тест. Если подтверждается, то все – запрет баллотироваться на 10 лет. То же самое касается всех чиновников, муниципалов, публичных деятелей, всех тех, кто общается с обществом. Также нельзя издавать книги наркозависимых писателей», – подчеркнул он.

«Мы должны выработать к этому чумное отношение, чтобы человек знал, что, если он становится наркоманом, он полностью исключает себя из общества. Потому что все эти добренькие слова сочувствия к наркоманам не работают. Плевать они хотели на ваше сочувствие», – заключил Милонов.

Москва, Мария Соколова

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