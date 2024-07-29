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Понедельник, 29 июля 2024, 17:49 мск

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Угроза дестабилизации: массовую «паспортизацию» мигрантов в России назвали политической провокацией

Наплыв мигрантов в Россию и их массовая «паспортизация» – не случайное стечение обстоятельств, а программа действий с очевидной целью дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов в видеообращении к участникам Второго Всероссийского форума «Русский мир», который открылся сегодня в Севастополе.

По его словам, недруги России последовательно и упорно реализуют проект радикального изменения национального состава населения РФ. При этом политик подчеркнул, что социальная напряженность, порождаемая миграционными процессами, не носит характер межнациональной розни, как это пытаются представить некоторые политики и СМИ.

«Неприятие нашими соотечественниками мигрантского беспредела – не национальный, а цивилизационный конфликт, конфликт между сообществом, которое складывалось веками, и чужаками, которые не могут и не хотят интегрироваться в сложившуюся среду, а намерены подчинить ее себе. И не надо нас пугать жупелом ксенофобии: мы готовы принять всех, кто уважает наши ценности и традиции, и дадим отпор всем, кто пытается навязать нам свою волю!» – заявил Миронов.

Севастополь, Елена Володина

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