Владельцев телеграм-каналов и аккаунтов соцсетей обязали регистрироваться в Роскомнадзоре

Сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который обязывает владельцев телеграм-каналов и аккаунтов в социальных сетях с 10 тысячами подписчиков передавать о себе данные в Роскомнадзор. Согласно документу, для не зарегистрированных в перечне РКН блогеров появятся ограничения, в том числе, на размещение рекламы российскими рекламодателями и репост другими каналами их сообщений.

Как пояснял глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, многие из телеграм-каналов по влиянию уже превосходят традиционные СМИ, а их владельцы практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки.

Москва, Мария Соколова

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