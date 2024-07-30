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Вторник, 30 июля 2024, 18:40 мск

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Госдума легализовала майнинг криптовалюты в России

Фото: Freepik

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов по легализации криптовалют, а также их использования во внешнеторговых расчетах и биржевых торгах. Согласно документу, право осуществлять майнинг получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр.

Предполагается, что регистрация не потребуется физлицам, которые не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Все требования для майнинга будет устанавливать правительство по согласованию с Банком России, а контролировать их исполнение поручено Минцифры.

Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, будут обязаны предоставлять в уполномоченный правительством орган информацию о получении цифровой валюты в результате майнинга, об адресах-идентификаторах. Росфинмониторинг будет контролировать перечень адресов, в отношении которых есть основания полагать, что операции по ним проводились для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Во втором чтении была принята поправка, которая отменила запрет на обращение в России криптовалюты. Кроме того, теперь иностранные цифровые финансовые активы смогут торговаться на российских блокчейн-площадках. При этом Центробанк сможет вводить запрет на размещение отдельных выпусков, если это будет нести угрозу финансовой стабильности РФ.

Поправками также упростили интеграцию российских цифровых финансовых активов с зарубежными системами.

Вместе с тем законопроект предусматривает запрет на рекламу цифровых валют или их предложение в иной форме неограниченному кругу лиц, а также связанных с этим действий.

Кроме того, для урегулирования вопросов энергопотребления при майнинге правительству даются полномочия вводить запрет на такую деятельность в отдельных субъектах РФ или территориях.

Москва, Мария Соколова

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Метки / Госдума

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