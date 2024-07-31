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СК возбудил дело после нападений мигрантов на прохожих в Мытищах

Следственный комитет (СК) России сообщил о возбуждении уголовного дела о хулиганстве в отношении группы граждан Таджикистана, которые избивали прохожих в подмосковных Мытищах. Как уточнила пресс-служба ведомства, мигранты были возмущены внешним видом местных жителей.

«Свое противозаконное поведение участники группы снимали на видео, после чего выкладывали в публичное пространство», – отметили в СК.

Все фигуранты установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана. С двумя из них проводятся следственные действия, в отношении третьего соучастника осуществляются оперативные мероприятия на территории РФ, направленные на его задержание.

Глава СК Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о комплексе следственных действий и оперативных мероприятий по привлечению к ответственности всех участников группы, а также мерах по недопущению сокрытия причастных к преступлениям лиц. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Москва, Елена Володина

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Метки / Нелегальная миграция

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