Историческая сессия Госдумы: сбылась «мечта» Силуанова

Весенняя сессия нижней палаты российского парламента стала «исторической» – сбылась «мечта» министра финансов РФ Антона Силуанова о введении прогрессивной шкалы подоходного налога, против которой ранее он был принципиально против. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня в Госдуме.

«Сессия без преувеличения была исторической… Два программных положения нашей партии, одно с 2006 года – о прогрессивной шкале подоходного налога, наконец-то стала реальностью. Был принят после поручения президента этот закон. Но мы услышали, что оказывается Минфин-то, господин Силуанов спал и мечтал, он прямо во сне ворочался: Господи, ну когда же мы прогрессивную шкалу-то введем?.. Сколько раз мы (от него) слышали – это невозможно, это популизм, это идиотизм, никто никогда не будет платить, но пока президент не сказал – надо. И оказалось, что это вообще давнишняя мечта министра финансов», – пояснил Миронов.

В то же время политик подчеркнул, что принятая верхняя шкала НДФЛ в 22% недостаточна, но «главное – лед тронулся». «У нас были более агрессивные предложения по отношению к богатым, но, тем не менее, мы голосовали за, потому что это шаг в нужном направлении», – добавил он.

Как считает лидер «эсеров», вторым принципиально важным законом стал возврат индексации пенсий работающим пенсионерам. «Хотя тоже половинчатое решение. Да, с 2025 года начинается индексация пенсий работающих пенсионеров, но почему бы не проиндексировать те 8 лет, когда они работали и не получали индексацию. Это было бы справедливо», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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