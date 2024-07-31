Госдума уточнила закон об использовании гаджетов в зоне СВО

Сегодня Госдума вернула в режим второго чтения и заново приняла ранее утвержденный резонансный законопроект о санкциях к военнослужащим за использование гаджетов в зоне специальной военной операции. Теперь за использование мобильных средств связи для выполнения боевых задач арест не грозит.

В режиме второго чтения в документ была внесена поправка, которая, по мнению авторов законопроекта, «конкретизирует и закрепляет», что грубым дисциплинарным проступком не будет считаться наличие у военнослужащего гаджетов, если он «используются ими для выполнения своих обязанностей в порядке, установленном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба».

Законопроект был заново принят сразу в двух чтениях. Он дает право командирам воинских частей и военной полиции налагать на военнослужащих дисциплинарный арест до 10 суток за совершение грубого дисциплинарного проступка. К ним, в частности, по-прежнему относится использование электронных средств «бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют» через Интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации, кроме случаев, если эти изделия используются для выполнения службы.

Напомним, первоначально закон был принят сразу во втором и третьем чтениях 24 июля и вызвал широкую дискуссию в парламенте. Тогда одной из претензий к документу было отсутствие у военнослужащих спецсредств связи и вынужденное использование бытовых устройств для военных целей. Закон называли опасным и способным привести к злоупотреблениям.

Москва, Мария Соколова

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