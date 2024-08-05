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Понедельник, 5 августа 2024, 13:43 мск

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Киев получил новый транш финансовой помощи из США

Правительство Украины получило $3,9 млрд безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Как сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета в качестве зарплат учителей и спасателей, социальных пособий.

«Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи, что позволит уверенно пройти этот финансовый период», – уточнил он.

Киев, Анастасия Смирнова

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Метки / Украина

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