Киев получил новый транш финансовой помощи из США

Правительство Украины получило $3,9 млрд безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Как сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета в качестве зарплат учителей и спасателей, социальных пособий.

«Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи, что позволит уверенно пройти этот финансовый период», – уточнил он.

Киев, Анастасия Смирнова

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