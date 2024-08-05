Мошенничество при разработке военного самолета: в Москве вынесен приговор экс-замглавы ПАО «Ил»

Савеловский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве при разработке военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А, фигурантами которого стали экс-замглавы ПАО «Ил» Андрей Новожилов, бывший директор Центра проектно-конструкторских технологий (ЦПКТ) Московского авиационного института Вячеслав Хван и экс-начальник планово-диспетчерского отдела ЦПКТ Игорь Титов.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Новожилову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 800 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Хвану – на 5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей, Титову – условно на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

При этом Новожилов и Хван взяты под стражу в зале суда.

Согласно материалам уголовного дела, которые приводит ТАСС, Титов, Новожилов и Хван обвиняются в махинациях при разработке Ил-76МД-90А. «На разработку самолета было выделено 9 млрд рублей. При создании этой машины Объединенная авиастроительная корпорация привлекла к работам сначала ПАО «Ил», а это предприятие – МАИ. Потом «Ил» якобы отказался от услуг Московского авиационного института, но деньги туда почему-то продолжали поступать», – отмечается материалах.

Москва, Екатерина Попова

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