Рассекреченные материалы: нацистская Германия планировала ударить по СССР атомной бомбой в июне 1945 года

Нацистская Германия планировала в июне 1945 года с помощью дальнобойных баллистических ракет «Фау-2» наносить ядерные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии. Соответствующие архивные документы опубликовала Федеральная служба безопасности России.

Согласно этим материалам, бывший влиятельный нацистский чиновник группенфюрер Вернер Вехтер, который был одним из ближайших сподвижников министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, дал показания о разработке нацистской Германии новых видов вооружений и, в частности, о германской атомной бомбе. По его словам, которые приводятся в документах, в 1944 году были разработаны проекты бомбардировщиков очень дальнего радиуса действия, способных бомбить военно-строительные центры Советского Союза на Урале и промышленные объекты Северной Америки. Эти самолеты планировалось использовать для транспортировки атомных бомб.

Основным руководителем всех работ по новейшим видам вооружения являлся генерал Дорнбергер, который отвечал за производство «Фау-1» и «Фау-2», а также атомных бомб.

Вехтер, основываясь на переговорах высокопоставленных лиц нацистской Германии, предположил, что Третий рейх мог применить атомную бомбу уже в июне 1945 года.

Москва, Анастасия Смирнова

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