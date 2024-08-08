В Курской области уничтожен замаскированный склад боеприпасов ВСУ

В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили и уничтожили замаскированный боекомплект подразделения противника. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по БК ВСУ. «В результате точного удара, нанесенного расчетом гаубицы Д-30, боекомплект полностью уничтожен. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели», – отметили в оборонном ведомстве.

Курск, Елена Володина

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