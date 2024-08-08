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Четверг, 8 августа 2024, 17:49 мск

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Газ в Европе подорожал до нового рекорда года

Фото: ec.europa.eu

Биржевая стоимость газа в Европе поднялась до нового рекорда года на фоне опасений за транзит через Украину. Впервые с декабря котировки на «голубое топливо» превысили $450 за тысячу кубометров.

Как следует из данных лондонской биржи ICE, сентябрьские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) достигли $450,1 (+3,7%), что является максимальным уровнем в текущем году.

Стоит отметить, что в Словакии уже выражают опасение по поводу возможного срыва поставок российского газа в Европу. Как отметил экс-министр экономики страны Карел Хирман, поставки «голубого топлива» из РФ уже ощутимо снижаются: согласно данным украинского оператора газотранспортной системы, транзит газа из РФ в Европу через Украину 8 августа уменьшился до 37,25 млн кубометров в сутки, а в прежние месяцы он держался на уровне примерно 42 млн.

Лондон, Анастасия Смирнова

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