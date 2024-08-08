Интенсивность специальной военной операции России против киевского режима возрастет после атаки на Курскую область, считает лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» Сергей Миронов. «Вместо усиления переговорных позиций, о которых мечтают бандеровцы, они получат усиление продвижения Российской армии, что приблизит их конец», – заявил он.

«Переговоров не будет, будет капитуляция киевского режима, а специальная военная операция будет доведена до логического конца. Россия своими землями не торгует, а сил, чтобы защитить их, у нас хватит. Так что пусть не питают иллюзий», – подчеркнул политик, слова которого цитирует его пресс-служба.

По оценке Миронова, Запад наверняка вновь приостановит помощь киевскому режиму, поскольку Вашингтон официально дистанцировался и не поддержал эту сомнительную с военной точки зрения операцию.

«Год назад они (Киев) провалили контрнаступление, на которое натовцы с таким трудом собирали вооружение, и потом это привело к заморозке в Конгрессе на полгода нового пакета помощи. Думаю, история может повториться. Под выборы администрация Байдена не будет раздражать общественное мнение в США новыми масштабными поставками под откровенно агрессивные операции киевского режима. Так что Зеленский и его хунта, начав вторжение в Курскую область, добьются эффекта, прямо противоположного тому, который они ожидали», – заключил лидер «эсеров».

Москва, Анастасия Смирнова

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