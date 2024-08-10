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Суббота, 10 августа 2024, 13:08 мск

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Задержан глава подмосковного Сергиева Посада

Глава Сергиево-Посадского городского округа и руководитель местного МФЦ задержаны по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, мэр обвиняется в получении взятки, а второй чиновник – в мошенничестве и даче взятки.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных служб. По данным следствия, с января 2019 по июль 2024 года глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г.о.» за общее покровительство и попустительство по службе. В общей сумме он получил не менее 15 млн рублей.

Кроме этого, установлено, что с января 2019 по июль 2024 года руководитель МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г.о.» фиктивно трудоустроила на различные должности в МФЦ не менее пяти номинальных сотрудников, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли, а заработную плату за них получала руководитель МФЦ.

За указанный период фиктивным сотрудникам начислена заработная плата в размере более 15 млн рублей.

К настоящему времени с подозреваемыми проведен ряд следственных действий. Сегодня СКР ходатайствует перед Тверским судом города Москвы об избрании в отношении главы городского округа меры пресечения в виде ареста.

В отношении руководителя МФЦ уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мэром Сергиева Посада является Дмитрий Акулов.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Коррупция

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