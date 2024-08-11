Средства ПВО ночью сбили украинские беспилотники и ракеты над Курской областью: есть раненые

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа и тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории РФ.
Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, дежурными средствами ПВО 14 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты «Точка-У» уничтожены над территорией Курской области, 16 БпЛА сбиты над территорией Воронежской области, три БпЛА – над Белгородской областью и по одному БпЛА уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей.
При атаке на Курскую область пострадали 13 человек после падения сбитой украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии», – уточнил глава региона.
Москва, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»