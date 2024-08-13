Банк России резко повысил курсы доллара и евро

Сегодня Банк России резко повысил официальные курсы американской и европейской валют. Завтра, 14 августа, евро будет стоить больше 100 рублей, доллар – более 90.

В частности, курс «европейца» повышен на 3,87 рубля – до 100,5590. Курс доллара подорожал на 2,71 рубля – до 92,6592.

Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», равновесие спроса на иностранную валюту и ее предложения по-прежнему нарушено в сторону ослабления рубля. Это может быть обусловлено как постепенным восстановлением импорта по мере адаптации компаний к новым санкционным условиям, так и сокращением экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики.

«Дополнительным фактором нехватки валюты может выступать снижение в два раз доли обязательной к возврату в страну валютной выручки. Правда, эту меру можно и обратно ужесточить в случае слишком быстрого ослабления рубля. Поэтому, скорее всего, темпы такого движения будут замедляться, учитывая, что власти и ЦБ имеют достаточный набор мер для предотвращения выхода девальвации из-под контроля», – полагают финансисты.

Москва, Елена Володина

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