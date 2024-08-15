российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 августа 2024, 21:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Официальный курс евро снова стал дешевле 100 рублей

Банк России понизил официальные курсы американской и европейской валют на завтра, 16 августа. Так, доллар подешевел ещё почти на рубль – до 88,7960 рубля. Курс евро, сохранявшийся два дня выше уровня в 100 рублей, снижен на 1 рубль 99 копеек – до 98,3232 рубля.

После введения американских санкций против Мосбиржи Банк России с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Рубль

Банк России резко повысил курсы доллара и евро / Курс доллара теперь зависит только от Банка России / Юань станет основной иностранной валютой в России и ориентиром для участников рынка / Россия получила рекордную выручку в рублях за экспорт в Европу / МЭР ожидает доллар по 100 рублей в марте 2026 года / Риск новой девальвации: эксперт назвал неоправданным серьезное снижение ключевой ставки ЦБ / Самое вредное и опасное: курс доллара готов к взлету до 110 рублей / Биржевой курс евро превысил 100 рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рубль,