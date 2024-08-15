Официальный курс евро снова стал дешевле 100 рублей

Банк России понизил официальные курсы американской и европейской валют на завтра, 16 августа. Так, доллар подешевел ещё почти на рубль – до 88,7960 рубля. Курс евро, сохранявшийся два дня выше уровня в 100 рублей, снижен на 1 рубль 99 копеек – до 98,3232 рубля.

После введения американских санкций против Мосбиржи Банк России с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube