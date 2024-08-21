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Ослабление рубля: евро стал ещё дороже

Банк России вновь повысил официальные курсы европейской и американской валют на завтра, 22 августа. Больше всего подорожал евро – почти на 2 рубля.

В частности, курс «европейца» на четверг составит 101,95 рубля. Курс доллара повышен на 99,18 копейки – до 91,6862 рубля. Юань подорожал на 9,53 копейки – до 12,2114 рубля, следует из данным ЦБ.

Курс евро достиг такой отметки впервые за четыре месяца. В последний раз «европеец» дорожал до 102 рублей осенью 2023 года.

Москва, Елена Володина

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