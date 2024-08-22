В Москве арестован преподаватель РУДН: помогал оформлять фиктивные браки

Тверской районный суд арестовал на 2 месяца преподавателя РУДН Оввигхо Раймонду Экпободо, который обвиняется в организации фиктивных браков, ВНЖ, РПН и гостевых виз гражданам Нигерии.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, сотрудник вуза пробудет под стражей, как минимум, до 8 ноября 2024 года.

Экспободо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).

По версии следствия, Экспободо и иные неустановленные лица, являясь участниками организованной группы, приняли на себя обязательства приискивать граждан РФ и иностранцев, готовых за материальное вознаграждение вступить в фиктивные брачные отношения, инструктировать указанных лиц о правилах поведения при заключении браков в целях введения в заблуждение должностных лиц органов записи актов гражданского состояния относительно истинных намерений заявителей, а также выплачивать вознаграждение гражданам РФ после заключения фиктивных браков с целью оформления РВП, ВНЖ и гостевых виз.

Москва Август 22, Светлана Антонова

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