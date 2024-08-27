Бывший депутат Госдумы лишился активов почти на 41 млрд рублей

Активы бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука, занимавшего в разное время посты председателя законодательного собрания и первого вице-губернатора Приморского края, перешли в доход государства. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ России, речь идет об общей сумме свыше 41 млрд рублей.

«На основании материалов, представленных Федеральной службой безопасности РФ, по иску Генеральной прокуратуры РФ и в соответствии с решением Замоскворецкого районного суда города Москвы обращены в доход государства 79 объектов движимого и недвижимого имущества, а также активы бывшего депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.А. Сопчука на сумму, превышающую 41 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант в 2006 году на территории Приморского края образовал золотодобывающую компанию ООО «Терней Золото» и вывел в частную собственность ряд инфраструктурных объектов пунктов пропуска через государственную границу РФ.

В целях избежания уголовной ответственности в июле 2021 года Сопчук скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах. В настоящее время экс-парламентарий объявлен в международный розыск.

Владивосток, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube