Рисковый сценарий: возможен глобальный финансовый кризис с негативными последствиями для России

В 2025 году возможен глобальный финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с потрясениями 2007-2008 годов, что негативно отразится на ситуации в России. Такой прогноз озвучил Центробанк РФ в рисковом сценарии в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».

«В рисковом сценарии значительно ухудшаются внешние условия. Высокий уровень процентных ставок в мире и дисбалансы на финансовых рынках развитых стран в 2025 году приводят к мировому финансовому кризису, сопоставимому по масштабу с кризисом 2007-2008 годов. Активная деглобализация в данном сценарии будет усиливать негативные эффекты финансового кризиса. Санкционное давление на российскую экономику вырастет. На фоне рецессии в крупнейших экономиках упадет мировой спрос. Цены на нефть будут существенно ниже в сравнении с базовым сценарием на всем горизонте», – говорится в документе.

Согласно прогнозу Банка России, глобальный кризис ударит по России. В частности, сокращение выпуска отечественной экономики будет продолжаться два года. В этом случае экономика перейдет к восстановительному росту в 2,0-3,0% только в 2027 году. Ее возвращение к сбалансированному росту произойдет за пределами прогнозного периода.

В рисковом сценарии предполагается, что инфляция в 2025 году вырастет до 13,0-15,0% из-за существенного сокращения предложения. Чтобы предотвратить раскручивание инфляционной спирали, Банк России будет вынужден существенно ужесточить ДКП. Ключевая ставка в среднем в 2025 году составит 20,0-22,0% годовых. «В 2026 году для ограничения инфляционных рисков и обеспечения возвращения инфляции к цели Банк России будет также проводить более жесткую ДКП, чем в базовом сценарии. Инфляция приблизится к цели только в конце прогнозного горизонта», – говорится в документе.

Согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка будет в 2025 году будет находиться в диапазоне 14,0-16,0% годовых, в 2026 году – 10,0-11,0% годовых. В 2027 году она вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 7,5-8,5% годовых. Инфляция в России замедлится до 4,0-4,5% в 2025 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube