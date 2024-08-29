Банк России оценил инфляционные перспективы и будущий уровень ключевой ставки

Инфляция в России замедлится до 4,0-4,5% в 2025 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Для этого потребуется поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время. Об этом говорится в базовом сценарии Банка России проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.

Как отмечает регулятор, высокая ключевая ставка обеспечит необходимую реальную жесткость денежно-кредитных условий для снижения кредитной и увеличения сберегательной активности экономических агентов в условиях их повышенных и незаякоренных инфляционных ожиданий.

По прогнозу Банка России, в 2024 году средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 16,9-17,4% годовых, в 2025 году – 14,0-16,0% годовых, в 2026 году – 10,0-11,0% годовых. В 2027 году она вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 7,5-8,5% годовых, считает регулятор.

По оценке Центробанка, с учетом перегрева российской экономики ВВП в 2024 году вырастет на 3,5-4,0%. В 2025-2026 годах темпы роста замедлятся, в том числе под влиянием жесткой денежно-кредитной политики, но устойчивый рост инвестиционного спроса продолжится. В 2027 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%.

В случае мирового кризиса, который возможен в 2025 году и сопоставим по масштабу с финансовыми потрясениями 2007-2008 годов, инфляция вырастет до 13,0-15,0%. «Чтобы предотвратить раскручивание инфляционной спирали, Банк России будет вынужден существенно ужесточить ДКП. Ключевая ставка в среднем в 2025 году составит 20,0-22,0% годовых», – отмечается в прогнозе.

«На текущем этапе Банк России принял решение сохранить цель по инфляции на уровне 4%. После замедления инфляции и ее стабилизации вблизи 4% Банк России оценит целесообразность снижения уровня цели по инфляции. При этом такое снижение возможно не ранее 2028 года», – говорится в документе.

Москва, Анастасия Смирнова

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