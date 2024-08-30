В Подмосковье задержаны 120 нелегальных мигрантов: готовится их выдворение из РФ

В Подмосковье в результате полицейского рейда задержаны 120 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России «Пушкинское» при поддержке Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия проверили складское помещение, где трудились уроженцы из стран СНГ и Африки.

«В ходе рейда в отношении 120 иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ, из них 19 мигрантов привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в России по ст. 18.10 КоАП РФ и один за уклонение от исполнения административного наказания по ст. 20.25 ч.3 КоАП РФ», – уточнила Петрова.

По ее словам, на каждого иностранца наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ. «Тридцать один мигрант помещен в специализированное учреждение до исполнения решения суда», – добавила она.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов незаконной миграции.

Москва, Светлана Антонова

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