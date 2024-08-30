Центробанк анонсировал кредитные ограничения для россиян

Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. При этом регулятор также повысил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства. Как говорится в сообщении ЦБ, эти меры начнут действовать с 1 ноября.

«Решение направлено на ограничение кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов). Меры позволят ограничить закредитованность граждан и накопление банками повышенных рисков. Также с 1 ноября повышены надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства, чтобы ограничить обход МПЛ банками», – говорится в сообщении.

Регулятор пояснил, что при принятии этого решения исходил из того, что значительная часть портфеля необеспеченных потребительских кредитов приходится на заемщиков, которые направляют на платежи по кредитам и займам более 50% своего дохода: 53% задолженности на 1 июля 2024 года (64% на 1 января 2023 года). Заемщики с более высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки по кредитам, поэтому их доля в кредитном портфеле влияет на риск возможных потерь банка, особенно в случае стресса.

«Чтобы ограничить рост долговой нагрузки заемщиков и регулятивный арбитраж, Банк России повышает с 1 ноября 2024 года макропруденциальные требования к капиталу банков по нецелевым потребительским кредитам под залог транспортных средств. Повышение надбавок в сегменте ПДН более 50% будет дестимулировать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой», – пояснил Центробанк.

Предполагается, что решение о значении макропруденциальных лимитов на I квартал 2025 года Банк России примет в ноябре 2024 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.

Москва, Анастасия Смирнова

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