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Новый скандал в Минобороны: арестованы сотрудники регионального управления заказчика капстроительства ЛенВО

В Москве арестованы трое сотрудников Регионального управления заказчика капитального строительства Ленинградского военного округа (ЛенВо), которые, получив взятки на сумму 12 млн рублей, злоупотребили своими должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа – строительства объектов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Как пишет газета «Коммерсантъ», вину фигуранты отрицают, утверждая, что брали деньги в долг, а не в качестве взяток.

Сообщается, что под стражу заключены до 27 октября сотрудники филиала ФКП «Управление заказчика контрактного строительства МО РФ» Михаил Головков, Дмитрий Сюртуков и Сергей Горский. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).

По версии следствия, фигуранты должны были принимать объекты многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова, рассчитанной для лечения более 800 военнослужащих. Подрядчиком всего строительства выступала ППК «ВСК», в которой одно время работали Максим Головков и Сергей Горский, а субподрядчиком по одному из контрактов – ООО «Капэнергострой СПб», получившее около 1,5 млрд рублей.

Как считают в ГВСУ СКР, руководство ООО откатило деньги заказчикам, а те подписали необходимые бумаги о том, что все деньги потрачены по назначению. Оказалось, что за 12 млн рублей ООО смогло вывести со стройки около 150 млн рублей.

За хищение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в ГВСУ СКР возбудили уголовное дело на гендиректора «Капэнергострой СПб» Валерия Клепикова. Тот, по некоторым данным, решив сотрудничать со следствием, дал показания о том, когда и сколько передал средств сотрудникам управления заказчика МО.

Москва, Елена Володина

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