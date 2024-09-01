Собянин сообщил о новом сбитом беспилотнике в районе МНПЗ

В районе московского нефтеперерабатывающего завода сбит еще один беспилотник. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате падения БпЛА повреждено отдельно стоящие здание, начался пожар.

«Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания», – отметил Собянин в телеграм-канале.

Ранее мэр Москвы сообщал о 10 сбитых на подлете к Москве беспилотниках.

По данным Минобороны РФ, всего атаке подверглись 15 регионов – было сбито в общей сложности 158 вражеских летательных аппаратов.

Москва, Светлана Антонова

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