СК предъявил обвинения бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании»

Следственный комитет предъявил официальное обвинение бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании» при строительстве многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заместитель руководителя Департамента строительства Сергей Горский, руководитель строительного управления по Западному военному округу Максим Головков и руководитель проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрий Сюртуков обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, должностные лица в составе организованной группы получили от генерального директора компании-подрядчика взятку в размере более 13 млн рублей за согласование заявок на авансирование работ и непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства. Денежные средства также предназначались в качестве вознаграждения за общее покровительство и попустительство по службе в рамках исполнения договора субподряда на строительство многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Размер необоснованно полученного подрядчиком аванса превысил 1,3 млрд рублей.

В СК уточнили, что фигуранты сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания.

Москва, Анастасия Смирнова

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