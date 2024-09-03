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Военный суд арестовал замкомандующего ЛенВО

235-й гарнизонный военный суд принял решение об аресте заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майора Валерия Муминджанова, подозреваемого в получении взятки.

Накануне Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, занимая ранее должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения министерства обороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение Вооружённых сил РФ, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 млрд рублей. «За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 млн рублей», – пояснили в СК.

Москва, Светлана Антонова

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