Суд арестовал загородный дом и «Харлей-Дэвидсон» бывших чиновников Минобороны РФ

Суд арестовал загородный дом и подсобные строения, принадлежащие бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Решение принято «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий».

Под арест попали загородный дом, подсобные строения, а также принадлежащие заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову иномарки и мотоцикл «Харлей-Дэвидсон».

Как сообщал ранее СК, Попов и Шестеров и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием «похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей». Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» и конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Москва, Светлана Антонова

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