Безоговорочная победа: Илья Середюк избран главой Кузбасса

Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк избран главой региона. За него проголосовали 78,38% избирателей, практически безоговорочно поддержав преемника бывшего руководителя Кузбасса Сергея Цивилева, которому глава государства доверил пост министра энергетики в федеральном правительстве.

Остальные претенденты на должность губернатора не смогли составить Илье Середюку серьезную конкуренцию. В частности, Мария Городештян (ЛДПР) получила 7,18% голосов, Александр Карпов (КПРФ) – 5,93%, Юрий Скворцов («Справедливая Россия – За правду») – 4,93% и Роман Клейстер («Новые люди») – 2,98%.

Члены избирательной комиссии региона уже подписали протокол о результатах прошедших выборов губернатора Кузбасса – они признаны состоявшимися и действительными. При этом Кемеровская область традиционно продемонстрировала высокую явку на выборах – проголосовали 64,57% избирателей.

В Анжеро-Судженском районе Илья Середюк получил 81,12% голосов избирателей, в Белове и Кемерово – по 80,96%, Ленинск-Кузнецке – 79,66%, Междуреченске – 80,89%, в Новокузнецком районе – 77,97%, в Прокопьевском – 81,37%.

Как считают политические эксперты, безоговорочная победа Ильи Середюка на выборах объясняется несколькими причинами. Так, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов обращал внимание, что врио губернатора провел яркую и интенсивную кампанию, что во многом отразилось на рекордной активности избирателей Кузбасса.

По словам эксперта, перед новым губернатором стояла непростая задача – убедить именно Новокузнецк. «Тут вам «не Питер», тут все жёстче… На время кампании Середюк переселился в старую столицу и тут кипела работа по решениям проблем и путей развития сердца Кузбасса <…> Кузня Середюка приняла и поверила. Запрос на обновление юга Кузбасса очень большой, а попытки местных градоначальников особых результатов до этого не приносили» – подчеркнул Мартынов.

«Казалось бы результат закономерный – Середюк местный, сам из Кемерово, где уже был мэром, де факто руководит регионом с конца мая. Однако есть детали. Для такого результата нужно было провести титаническую работу», – отметил, в свою очередь, политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт уточнил, что на старте избирательной кампании его узнаваемость на юге Кузбасса едва превышала 25%. «Дело в том, что свой электорат у Середюка сосредоточен на севере области и в столице региона – городе Кемерово. Именно здесь при поддержке бывшего губернатора Цивилева ему удалось заслужить репутацию – преимущественно активными мерами по развитию города. Люди это хорошо помнят, отсюда и такая поддержка», – пояснил он, добавив, что Илья Середюк в ходе кампании сосредоточил усилия на южной части Кузбасса, и ему удалось завоевать доверие жителей региона. «Как правило, жители альтернативных столиц недолюбливают столичных, те любезно отвечают им тем же самым. Соответственно, чтобы получить голоса Новокузнецка, Середюку нужно было весьма постараться», – отметил Данилин.

Политолог обратил внимание, что новый губернатор вмешался в ситуацию с главным транспортным оператором. «Ему практически пришлось поставить ультиматум перевозчику, пригрозив расторгнуть с ним контракт. В результате острота проблемы в существенной мере снялась. Кроме того, он объявил о строительстве новой школы в микрорайоне Макеевский, запустил строительство новых домов в трех районах города, завершил строительство самого большого парка, посвященного памяти защитников Донбасса, начатого еще при Цивилеве, а также довел до конца строительство нового футбольного манежа на Запсибе. И жители Новокузнецка в результате ему поверили», – подчеркнул эксперт.

Глава Центра политической информации, политолог Алексей Мухин со своей стороны отмечал, что в Кузбассе, который остается одним из самых сложных регионов России, продемонстрирован яркий пример преемственности власти. Илью Середюка поддержал президент, показав свое доверие, что само по себе уже очень и очень важно, однако есть ещё один федеральный актор, который не забывает Кемеровскую область – министр энергетики Сергей Цивилёв. «Как известно, если мы едины, то непобедимы. Это же касается преемственности власти, и её эффективности, и сложившегося тандема Ильи Середюка и Сергея Цивилёва», – пояснял эксперт.

Напомним, нынешний министр энергетики РФ на посту губернатора Кузбасса начал несколько крупных проектов, которые сейчас завершаются при руководстве Ильи Середюка. Речь идет, в том числе о долгожданной трассе по Северо-Западному обходу Кемерова, которая полностью откроется уже нынешней осенью. Также важным проектом является углесборочная станция Юрково в Новокузнецком округе. Работа этого объекта позволит более чем в два раза увеличить отгрузку угля с Калтанского угольного разреза, а также ускорить его доставку потребителям.

Как считает политолог, глава консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов, Илья Середюк провел очень насыщенную кампанию, продемонстрировав готовность решать самые актуальные проблемы. «Активные поездки Середюка по региону, с обязательным посещением даже самых отдаленных пунктов области, богаты количеством вопросов, которые старается охватить глава региона (начиная от посевной и сборов в школу до военно-патриотического воспитания и инвестиций из федерального центра). Примечательно, что Середюк в ходе своих встреч не боится и поднимать «проблемные точки» региона: высокий износ инфраструктуры ЖКХ, многочисленные проблемы общественного транспорта (некоторые из них вышли на федеральный уровень в начале лета), снижение добычи угля (хотя это и ожидалось). При этом демонстрирует, что работает над путями их решения», – отметил эксперт.

«Можно с уверенностью сказать, что Кузбассу очень повезло с назначением Ильи Середюка на должность врио губернатора. Бесспорно, человек, который не только хорошо разбирается во внутренних делах региона, но и имеет выходы на федеральных руководителей самого высокого уровня, обладает способностью договариваться, принесет огромную пользу всему региону», – подчеркивал ранее политолог, депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев.

Судя по оценкам экспертов, Илья Середюк уже обладает статусом грамотного управленца и опытного аппаратчика, а сейчас становится эффективным публичным политиком. Очевидно, что на высоком результате врио губернатора сказался целый комплекс причин, а также его высокая известность в регионе. Илья Середюк долгие период – с 2016 по 2022 годы – занимал должность мэра Кемерова, после чего был назначен первым заместителем главы Кузбасса и председателем правительства Кемеровской области в период губернаторства Цивилева, зарекомендовав себя в качестве эффективного руководителя. В такой ситуации не удивительно, что Кузбасс оказал практически безусловное доверие новому губернатору.

Примечательно, что Кузбасс занял второе место в индексе зрелости системы управления научно-технологическим развитием, уступив лидерство только Санкт-Петербургу. На фоне высокого доверия населения поступательное развитие региона не кажется удивительным.

Кемерово, Светлана Антонова

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