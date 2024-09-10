В Москве выявили очередную одну группу нелегальных мигрантов

Сотрудники столичного Следственного комитета при поддержке оперативных сотрудников московских территориальных подразделений ГУ МВД России проведены обыски в квартирах, в которые обвиняемые незаконно заселяли иностранных граждан. Как сообщила пресс-служба московского главка СК, установлено более 10 граждан из стран Средней Азии, пребывающих на территории столицы в нарушение миграционного законодательства.

Оперативные мероприятия были проведены в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), когда в конце июля была пресечена деятельность участников преступной группы.

По данным следствия, не позднее 1 сентября 2023 года фигуранты, действуя в составе организованной группы с целью личного обогащения, создали условия для организации незаконной миграции на территории города Москвы. Соучастники заселяли иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации, в более чем 150 квартир, собственники которых скончались.

Сообщалось, что следователями столичного СК при поддержке оперативных сотрудников территориальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве задержаны организатор и участник преступной группы. Проведены обыски в жилище подозреваемых, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на их причастность к преступлениям.

Москва, Светлана Антонова

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