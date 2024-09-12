В Москве задержаны более 400 мигрантов

В Москве в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества проведены обыски в хостеле на Профсоюзной улице, в результате которых были задержаны 439 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Указанные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона. Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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