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Четверг, 12 сентября 2024, 17:09 мск

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ЕС продлил персональные санкции против россиян

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России, исключив двух человек из «черного списка». Как говорится в заявлении Совета ЕС, ограничения будут действовать ещё полгода – до 15 марта 2025 года.

«Действующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к более чем 2200 лицам и организациям», – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что «в контексте пересмотра санкций» Совет ЕС также принял решение не продлевать санкции против двух лиц и исключить из «черного списка» пятерых умерших.

По данным источников российских информагенств, из санкционного перечня исключены гонщик Никита Мазепин и мать Евгения Пригожина Виолетта.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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Метки / Санкции против России

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