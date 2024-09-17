Госдума наконец-то заступилась за пользователей цифровых платных сервисов

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект, который предполагает прозрачные условия предоставления платных услуг цифровых сервисов.

В частности, документ предписывает в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, а также о порядке отказа от услуг, что позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов россиян.

Москва, Анастасия Смирнова

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