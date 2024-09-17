российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 сентября 2024, 17:19 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Госдума наконец-то заступилась за пользователей цифровых платных сервисов

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект, который предполагает прозрачные условия предоставления платных услуг цифровых сервисов.

В частности, документ предписывает в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, а также о порядке отказа от услуг, что позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов россиян.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Мощное оружие стоит наготове»: спикер Госдумы сказал об ответе на удары западными ракетами вглубь России / «Здесь недалеко и до большой беды…» Зюганов заявил, что «Единая Россия» поставила подножку всей стране / В России готовятся разрешить использовать иностранные технологии без согласия их владельцев / В России строят более 10 новых городов / В Госдуме предложили начать специальную демографическую операцию / Спикер Госдумы выступил за новые ограничения для мигрантов / Это уже «мафия»: в Госдуме заявили о необходимости моратория на гражданство РФ для мигрантов / Трансформация политической системы в России: возможно появление новых партий с громкими названиями

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии, Финансы, Экономика, Госдума,