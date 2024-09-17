Президент Ирана получил личное послание от Путина

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел в Тегеране встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и передал послание от российского лидера Владимира Путина.

Вместе с тем Шойгу во время переговоров в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом провел оценку выполнения двусторонних договоренностей, достигнутых ранее с Ахмадианом в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение иранских СМИ.

Как отмечается, в ходе визита в Тегеран секретарь Совбеза РФ подчеркивал, что Москва страна поддерживает политику Ирана в том, что касается торговых маршрутов и коридоров с Азербайджаном.

Тегеран, Светлана Антонова

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